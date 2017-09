V oblasti překonávání rekordů v pálivosti chilli papriček se letos roztrhl pytel. Do května držela prvenství chilli paprička s názvem Carolina Reaper, o jejíž vyšlechtění se postaral také Ed Curie.

Poté ji však překonala paprička Dragon´s Breath, kterou ve Velké Británii vyšlechtili pro léčebné účely. Na Scovilleově stupnici, která určuje míru pálivosti, dosáhla úctyhodných 2,48 miliónu SHU. Jen pro představu, síla tabasca se pohybuje mezi 2,5 až 5 tisíci SHU.

'We're playing with fire': New world's hottest chili makes ghost pepper taste like a cucumber https://t.co/aZKmG5NCYm via @nplife pic.twitter.com/houunXvEXx — National Post (@nationalpost) 22. září 2017

Ed Curie se nenechal zahanbit, jeho nová chlouba Pepper X prý sahá k nepředstavitelným 3,18 miliónu SHU. Ačkoliv je toto číslo zatím neoficiální, jeho pravost by měli během listopadu potvrdit zástupci z Guinnessovy knihy rekordů. S největší pravděpodobností ji prohlásí za nejpálivější chilli papričku na světě.

@seanseaevans thank god I watched that YouTube special you did about the Last Dab. I work in Chelsea Market and can’t wait til I get home. pic.twitter.com/gKx59JJJsX — Matt Modz (@DailyModzNOW) 23. září 2017

Na rozdíl od chilli papričky Dragon's Breath, jež není na trhu dostupná, sílu Pepper X už lze alespoň částečně vyzkoušet prostřednictvím pálivé omáčky s názvem The Last Lab, ve které je obsažená. Ta je výsledkem spolupráce mezi Edem Curiem, obchodem s kořením Heatonist a pořadu s názvem Hot Ones, který zastřešuje kanál First We Feast. Její pálivost je údajně větší než pálivost syrové chilli papričky Carolina Reaper.