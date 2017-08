Bylo jen otázkou času, kdy se kolem točícího šílenství rozjedou soutěže o nejrůznější světová prvenství. Nebyli by to Rusové, aby nepřišli s nejrůznějšími zlatými a obecně nejdražšími fidget spinnery na světě. A nebyli by to Japonci, aby se jako právě nyní nepokusili vyvinout co nejfunkčnější model.

Tzv. Saturn Spinner je navržený tak, aby se točil déle než jakýkoliv jiný fidget spinner na trhu. Sama společnost jej nazývá rolls-roycem mezi fidget spinnery. Hračka vybavená hliníkovým kuličkovým ložiskem a mosazným rámem se podle všeho dokáže točit až 13 minut a 35 sekund.

Takto vypadá zřejmě technicky nejdokonalejší fidget spinner současnosti.

FOTO: Profimedia.cz

„Jsme si jisti, že náš fidget spinner je co do délky točení nejlepší na trhu,” uvedl ředitel NSK Micro Precision Tošizaku Iši.