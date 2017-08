Francouzi začali prodávat díky speciálním automatům čerstvé ústřice. Věří, že tím osloví milovníky kvalitního jídla a třeba také ty, kteří se budou vracet nad ránem z večírků

Průkopníkem nového nápadu je producent ústřic Tony Berthelot. Jeho automat v Île de Ré nabízí čerstvé ústřice 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Udržuje samozřejmě nízkou teplotu uvnitř, aby se ústřice nezkazily.

„Můžeme sem přijít třeba o půlnoci, ale když máme chuť na ústřice, můžeme si je dát. Je to skvělé, protože jsou opravdu čerstvé,” uvedl 45letý turista Christel Petinon, kterého pokrokový automat nadchl.

Náročné na skladování



Berthelot by své automaty rozšířil do pobřežních oblastí, které vidí jako přirozené místo pro jejich prodej a cítí možný zisk. Zpomaluje ho však to, že jsou přístroje velmi nákladné, jeden stojí zhruba ekvivalent ročního platu zaměstnance na jeho farmě.

Francouz si dobře uvědomuje rizika spojená s prodejem ústřic. Pokud by nebyly uchované v dostatečném chladu či dlouho mimo slanou vodu, zkazily by se a mohly způsobit strávníkovi otravu. Berthelot si je však toho všeho dobře vědomý. Tvrdí, že jsou automaty na vysoké úrovni a nic takového nehrozí. Naopak si díky nim prý najdou cestu k ústřicím i mladí lidé.