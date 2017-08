„Museli jsme o sobě dát vědět, najít název a koncepci, která přitahuje pozornost, protože dobře vařit nestačí," vysvětluje majitel podniku, třicátník Saíd Ben Hammúda.

„Diktatura byla tabu po desetiletí a dosud je spojena se současným životem v Tunisku, kde pokračuje úsilí směřující k nastolení svobody a demokracie," dodává. Tmavé barvy, železné mříže na zdi zdobené karikaturami diktátorů a slavnou fotografií Charlieho Chaplina, jak paroduje Adolfa Hitlera: prostředí někdy připomíná vězeňský svět.

Když zákazník otevře jídelní lístek, uhodí ho do očí takové názvy pokrmů, jako je Grilovaná svoboda, Anarchie, Oponentka nebo Puč. „Chtěl jsem plně využít svobody vyjadřování, této hlavní vymoženosti revoluce," říká mladý restauratér, který do roku 2008 studoval ve Francii.

Interiér restaurace Diktátor

FOTO: Profimedia.cz

Na nápad otevřít si restauraci přišel krátce po pádu diktatury Zína Abidína bin Alího v roce 2011. Musel však několik let čekat, než mohl svůj podnik otevřít. A to až do letošního března. Otevíral s neobvyklým logem: karikaturou severokorejského vůdce Kim Čong-una vybavenou hitlerovským knírkem.

Ministr ho varoval



Logo si ještě dříve, než si ho všimli potenciální zákazníci, získalo pozornost úřadů. Iniciativa úřady velmi zneklidnila: podnik se dočkal úplné přehlídky úředníků z radnice, ale také vysokých státních činitelů. Návštěvy se konaly pod záminkou kontroly povolení a hygieny, či byl majitel přímo vyzván, aby změnil název a logo zařízení. Restauratér říká, že ho dokonce vyzval jeden ministr, aby od svých záměrů upustil, nechce-li se vystavit problémům.

„Nazvat restauraci Diktátor a mít takové logo, to bylo považováno za poněkud šokující," říká Saíf Ben Hammúd. V dubnu to vzdal a za dohledu policie kontroverzní vývěsní štít odstranil. Mezitím tyto problémy vznikající restaurace, o nichž informoval tisk, přitáhly zvědavost místních obyvatel.

„Když jsem sem poprvé přišel, chtěl jsem zjistit, jak vypadá tento ´kulinářský diktátor´, který tak znepokojuje úřady," říká Malik a objednává si salát nazvaný Občanka a paštiku Salazar, jejíž jméno připomíná bývalého portugalského diktátora Antónia de Oliveiru Salazara.

Vzhledem k tomu, že restauratér začal být dost známý, dosáhl nakonec od úřadů toho, že výměnou za odstranění Hitlerova knírku z tváře Kim Čong-una může opět používat původní název svého podniku Diktátor.

„Úřady mi udělaly zadarmo velkou reklamu a já jim z plného srdce děkuji," směje se Saíf. Jeden z jeho hostů Kamál vyčkává, co na talíři uvidí. „Když pomyslím na to, co jsou tihle diktátoři zač, trochu mi to bere chuť. Ale dobrá, doufejme, že jídlo bude chutné," konstatuje s úsměvem.