Je to jen pár týdnů od chvil, kdy duel Rogera Federera s Rafaelem Nadalem ve finále turnaje Australian Open nadchl svět. A již nyní je jasně nalajnované to, že se tito dva skvělí tenisté potkají v září v Praze v jednom týmu. Konkrétně v pražské O2 areně od 22. do 24. září v rámci prvního ročníku Laver Cupu.

Tomáš Berdych hraje tenis s Rogerem Federerem na lodi v pražském centru.

FOTO: Michal Kamaryt, ČTK

Podle webu Laver Cupu bude prodej vstupenek zahájen koncem února a ceny se budou pohybovat od 4500 do 17 900 korun na pět zápasů. Vstupenky na jednotlivá utkání budou v prodeji podle dostupnosti hned poté a jejich ceny budou začínat na 990 korunách.

Obrovská radost Rogera Federera, když se stal v letošním roce vítězem turnaje Australian Open.

FOTO: Profimedia.cz

Do prodeje se již dostaly VIP vstupenky a pět zápasů v sekci zvané West Lounge přišlo na 27 900 korun a v Rocket Clubu podél kurtu na 64 900 korun. I přes vyšší ceny byla poptávka po těchto vstupenkách obrovská.

Praha stojí u počátku série



Evropský tým povede jako kapitán Švéd Björn Borg a jeho protějškem bude Američan John McEnroe. Jistá je účast Federera a Španěla Rafaela Nadala. Akce vymyšlená jako pocta Australanovi Rodu Laverovi by se měla konat každý rok v září s výjimkou roku, v němž jsou letní olympijské hry. Už nyní je jasné, že v roce 2019 bude ve Spojených státech a pak znovu v Evropě.

Turnaj ponese název podle legendárního australského tenisty Roda Lavera, který v roce 1969 dokázal vyhrát všechny grandslamové turnaje sezóny.