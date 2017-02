Po vstupu následuje hygienická smršť - rotující kartáčky zbaví boty i sebemenších nečistot, čidly řízené trysky nastříkají na ruce dezinfekci a host na sebe navlékne úbor ne nepodobný chirurgickému. Teprve až hygiena usmrtí bakterie i viry, mohou vyvolení vkročit do komnaty o ploše 24 metrů čtverečních.

Při teplotě kolem nuly tu na svou hvězdnou chvíli čekají skvosty z celého světa - z Argentiny, Japonska a Kanady. Nejlepší hovězí a vepřové, které se dá koupit - zboží v ceně kolem miliónu eur (27 miliónů korun).

Zákazníci se dožadují podrobných informací

A co se vlastně v řezníkově trezoru skrývá? Steaky, kotlety a medailonky s průměrnou cenou 700 eur (18 900 korun) za kilogram. Delikatesy, které nikdy neskončí na pultech oddělení masa a uzenin v supermarketech. Bez zbytečných prostojů zamíří rovnou k zákazníkům - jako expresní zásilky UPS ve speciálních, na míru „šitých“ polystyrenových krabičkách s chladicími prvky.

„Do 24 hodin dorazí balíčky na kterékoli místo ve Spolkové republice,“ ujišťuje Schulte, šéf úspěšného online zasilatelství Gourmetfleisch.de z německého Mönchengladbachu.

Ačkoli spotřeba masa v SRN v posledních letech soustavně klesá, počet těch, kteří si mohou dovolit vysokou kvalitu, naopak nepřetržitě roste.

„Naši zákazníci se zajímají o původ zvířat, chtějí vědět, čím je farmáři krmili, jak se o ně starali, jak se vyvíjely přírůstky,“ svěřuje se Schulte týdeníku Der Stern. „Když si jsou jisti, že věci jdou tak, jak by měly jít, neváhají za lahůdky utratit i pěkné peníze.“

Vyprodáno týdny před porážkou

Z hladu Němců po fajnůstkách těží nejedno řeznické zasilatelství. Kupříkladu firma Mycow.de mívá balíčky s pochoutkami plemene aberdeen-anguského skotu původem ze Skotska a limousinského skotu z jihozápadní Francie vyprodány týdny i měsíce před porážkou.

Gourmetflesich.de zase sází na dlouhodobé zájemce. Každé první pondělí v měsíci dostávají předplatitelé miniochutnávku vybraných kousků. Nechybí mezi nimi ani skvosty plemene Tajimagyu z japonského Kóbe, kde se ročně neporáží víc než tři tisíce kusů. Zvířata se nenapájejí pivem, jak se občas uvádí, ale dobytek vyrůstá v prostředí bez stresu a farmy jim dopřávají masáže proti ochablosti svalů.

Vánoční inspirace

Schulte si před deseti lety na tradiční vánoční dovolené v USA všiml, že řada amerických rodin si úplně běžně objednává maso a uzeniny prostřednictvím internetu.

„Když to funguje v Americe, proč by to nešlo u nás?“ ptal se sám sebe. Krátce potom začal od základů měnit tehdy firmu svých rodičů. Z malého rodinného řeznictví s více než stoletou tradicí s deseti zaměstnanci se tak zrodil silný a zdravý podnik se 120 lidmi a ročním obratem přes 35 miliónů eur (945 miliónu korun).