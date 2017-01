Beyond Meat, jak se nový burger nazývá, se začal již před měsícem prodávat ve více jak 200 pobočkách amerického řetězce Whole Foods a na první pohled byste jako konzument tyto zeleninové placky nerozeznali od pravého masa. Přesto se tento burger opravdu skládá pouze z rostlinných složek.

Kvůli obavám o zdraví a rostoucím požadavkům pro lepší životní podmínky zvířat, ve světě stoupá poptávka po alternativách masa. Vegetariánské burgery by mohly nadobro ukončit drahé pokusy o výrobu masa v laboratořích, které mají za úkol nahradit spotřebu masa z hospodářského chovu domácích zvířat.

Hráškový protein základem



Hlavními ingrediencemi burgerů Beyond Meat jsou např. proteiny z hrášku a červená řepa, která burger činí vláčným a šťavnatým jako pravé maso. Firma má do budoucnosti velké plány - důkazem toho je i fakt, že v jejím vedení sedí bývalý globální ředitel řetězce rychlého občerstvení McDonald´s a část jejího podílu dokonce nakoupil i největší americký zpracovatel masa, společnost Tyson Foods.

Na vzestup zeleninových burgerů poprvé upozornil The Grocer magazine, který v průzkumech ukázal, že bezmasé výrobky jsou pro rodiny s dětmi mnohem atraktivnější než v laboratořích vypěstované maso. Už před třemi lety vědkyně Hanni Rützler na tiskové konferenci v Londýně poprvé představila a také ochutnala první v laboratoři vypěstovaný hamburger. Podle vědců by mohlo toto maso přijít na obchodní pulty už za pět let.

Maličkosti dělají celkový dojem



Průzkum zveřejněný v The Grocer magazine ovšem odhalil, že jen 16 procent konzumentů by bylo ochotných toto maso opravdu jíst - polovina oslovených to dokonce razantně odmítla. Popularita “vegetariánského masa” zatím roste a společnost Beyond Meat už dnes není jediná na trhu.

U Impossible Foods jsou základem jejich výrobků proteiny pšenice, kokosový olej, brambory a hem, prostetická skupina obsahující železo, která je charakteristická pro svou červenou barvu. Právě hem je důvodem, proč tyto burgery voní, uvolňují při tepelném zpracování červenou šťávu (zdánlivě pouští krev) a chutnají prý tak dobře jako samotné maso. Tak uvidíme...