Vojtěch Pospíšil, Novinky

Letos se veletrh konal v prostorách Moravské galerie, které dodaly akci důstojnost a šmrnc, a to jak části otevřené pro veřejnost, tak pátečnímu VIP galavečeru, jenž se nesl v pohodovém duchu.

Kromě hodinek samotných mohli návštěvníci zajít oba dny na několik přednášek. A rozhodně bylo co poslouchat, protože vystupovali například hodinářský pedagog Jaromír Ondráček nebo konstruktér Libor Hovorka.

Prostory Moravské galerie posunuly veletrh zase o něco dál.

„Velmi nás těší, že se letošního druhého ročníku zúčastnilo o sedm značek více než v loňském roce. Nejvíce si vážíme osobní přítomnosti majitelů značek MeisterSinger a Alexander Shorokhoff,“ uvedl pro Novinky pořadatel veletrhu Karel Krtička.

Těžko říct, která značka poutala více pozornosti, protože jednotlivé stánky byly téměř neustále obsypány zvědavci. Není překvapením, že velkou pozornost si získal model Moonphase od výrobce Schaumburg, který nakonec dostal i cenu diváků.

Hodinky Schaumburg Moon Galaxy, které získaly cenu diváků.

Maurice Lacroix Masterpiece Square Wheel s ciferníkem připomínajícím medovou plástev poutal velkou pozornost.

Lákadlem ale byla i značka Franck Muller, která přivezla široké portfolio modelů. K nehnutí občas bylo u vitríny Maurice Lacroix, kde si návštěvníci lámali hlavu, jak vlastně fungují modely Masterpiece. Lidé se však zastavovali i u stylových jednoruček Meistersinger nebo značky Doxa. Carl F. Bucherer pak přítomné lákal na tourbillon a také na zajímavě technicky řešený periferní rotor. TAG Heuer měl na výstavě kromě běžných modelů například i parádní Mikrograph.

Občas byl problém protlačit se k vitríně.

Zřejmě nejzajímavějším kouskem ale byl model Bugatti Super Sport od Parmigiani Fleurier se sedmimiliónovou cenovkou. Tato limitovaná edice 30 kusů je zatím stále ke koupi v pražské Pařížské ulici, ale po veletrhu, kde byla volně k osahání a nikoli za neprůstřelným sklem, si možná najde svého majitele.

V některých ohledech nabídl veletrh opravdu výjimečnou kvalitu...

Avantgardní a v Česku málo známý Alexander Shorokhoff byl příjemným zpestřením akce a skvěle doplňoval tradiční výrobce jako Junghans nebo Doxa. Jediným českým zástupcem byl hodinář Luděk Seryn, který si akci pochvaloval, protože několik návštěvníků přijelo na veletrh především kvůli němu.

Vystavovatelé byli s veletrhem SEW, což je zkratka pro Salon Exceptional Watches, spokojeni a cesty do Brna rozhodně nelitovali. Lidé podle jejich slov projevovali velký zájem o hodinky a také je i nakupovali, protože výstava byla prodejní. Těšilo to i organizátory, kterým to potvrzuje smysl akce.

K vidění byly i stylové jednoručky MeisterSinger.

Alexander Shorokhoff předvedl svou různorodou nabídku.

„S výsledkem akce a celkovou atmosférou jsme velmi spokojeni a doufáme, že se nám podaří vysokou úroveň veletrhu udržet i v příštích ročnících,“ dodal Krtička a naznačil tak, že zatím krátká historie veletrhu má možná před sebou velkou budoucnost.