Zahájení festivalu má být bez deštníků

„Ze stávajícího špatného počasí by to mělo v pátek, v sobotu a v neděli nabrat vzestupný směr,“ pokračoval meteorolog a pozorovatel přírody.

Podle něj by v pátek mohly teploty dosáhnout odpoledne až jednadvaceti stupňů: „Hlavně ale, opakuji, už by nemělo odpoledne mrholit.“ Prý nebude ani příliš foukat vítr: „A v údolí řeky Teplé ještě méně. Později večer je ale třeba počítat s tím, že už bude chladno. Už to nebude úplně vyletněné. Vezme-li si ale každý nějaké sako, tak to postačí a budou v pohodě.“