Veronika Khek Kubařová: Díky Holubové a Duškovi jsem nevnímala, že jsem v práci

„Pro mě opravdu pikantnost je hrát s Jaroslavem Duškem a Evou Holubovou, kteří mají šanci i trochu improvizovat a byla to s nimi fakt jízda. Když jsem z natáčení přišla domu, tak jsem si i říkala, že jsem vlastně pracovala. Měla jsem z toho takové kóma, jak jsem je fascinovaně pozorovala, jak tvoří, že jsem úplně zapomínala na to, že jsem v práci,“ řekla Novinkám Veronika Khek Kubařová.

„Přání Ježíškovi se odehrává během Štědrého dne, během jednoho dne. To je to, co máme společného s Láskou nebeskou. Myslím si ale, že naše postavy mají v sobě možná trochu větší bolesti, každý si nese nějaký příběh. Jsem vlastně strašně zvědavá, jestli to bude podobné nebo ne,“ zmínila Novinkám Maximová.