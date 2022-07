Taťjana Medvecká vzdoruje stáří stejně jako její filmová postava

„Buď se necháte zválcovat tím, že svět je úplně jiný a vůbec ničemu nerozumíte, anebo se z toho těšíte. No a já jsem asi ten typ, co to obdivuje, těší se z toho a jenom doufám, že se to nezvrtne do nějakých špatných konců,” dodala Medvecká.