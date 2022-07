„Tak hergot, je to pravda?“ Cimrmani vyrazili po stopách českého génia

„Ve Svatém Kříži si chtěl (Cimrman - pozn.) například otevřít ordinaci praktického lékaře, ale neudělal to, protože mu to rozmluvila jeho místní milá Klára K. Ale z jakého důvodu mu to rozmluvila, to už neřeknu, ať toho moc neprozradím,“ naznačil Čepelka jeden z příběhů, za nimiž budou „Cimrmani“ putovat.