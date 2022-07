Svět lidí s autismem je mi sympatický, říká Štěpán Kozub

FIlm Spolu ukazuje příběh matky, která věnovala svůj život neustálé péči o svého dospělého syna s autismem, zatímco do pozadí staví svou zdravou dceru.

V roli matky zde vystupuje herečka Veronika Žilková a role syna se ujal komik Štěpán Kozub.

Ten ve filmu dokazuje, že blízká je mu i složitější role, na kterou se pečlivě připravoval.

Štěpán Kozub ve filmu Spolu hraje dospělého člověka s autismem. Foto: BontonfilmCZ, Novinky

„Snažil jsem se do tematiky a problematiky autismu vplout co nejvíc a co nejintenzivněji. Času nebylo úplně moc se na to připravovat, protože se natáčelo relativně rychle od doby, co jsem byl osloven,“ řekl Novinkám herec Štěpán Kozub během představení filmu v rámci letošního karlovarského filmového festivalu.

Kvůli roli tak hovořil s rodinami, které se o lidi s autismem starají, a navštívil také domovy se zvláštním režimem, kde o ně pečují.

„Strávil jsem s nimi čas a sbíral jsem informace o této diagnóze co nejvíce, co to šlo. Trávil jsem s nimi například čas v rámci jejich terapií, dílen a kruhů, kde si povídají,“ dodal.

Veronika Žilková společně se Štěpánem Kozubem a Kamilou Janovičovou představili v Karlových Varech film Spolu. Foto: Novinky

Zpětnou vazbu na své zpracování role člověka s autismem dostal už během natáčení.

„První nebo druhý den natáčení přišel režisérovi e-mail. Nechtěl bych lhát, od koho byl, myslím, že to byla maminka člověka s autismem. Poslal jí kousek záběru z natáčení a ona napsala, že je to přesně ono a že měla pocit, jako bych byl její syn,“ zmínil.

Kvůli natáčení známý Ostravák přebýval v Praze, nehrozilo tak pro něj, že by si náročnou roli bral s sebou domů k rodině. „Veškeré trable z natáčení jsem si řešil sám se sebou na hotelovém pokoji, za což jsem byl rád, že jsem nemusel nikoho ovlivňovat tím, v jakém jsem byl rozpoložení,“ dodal Kozub.

Ze své role si přitom do dalšího života přece jen něco odnese: „Rozhodně jsem si z role odnesl to, že svět lidí s autismem je mi sympatický a že to jsou hrozně fajn lidé. Že je možná někdy zbytečné o nich uvažovat jako o nemocných, a možná by bylo dobré se někdy zamyslet, jestli nejsme nemocní my, protože se považujeme za normální.“