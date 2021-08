Štěstí v lásce nemám, řekla po natáčení Kurzu manželské touhy Leinweberová

„Já bych mohla spíš radit, jak vztah neudržet. To by mohla být taková moje metoda, čemu se vyhnout. Mám pocit, že jsem nasekala jen samé chyby. Vlastně se v tom ale doteď neorientuji, co sem udělala blbě, že mi to nevychází,“ řekla s vtipem Leinweberová s tím, že sama si už prošla i rozvodem.

„Jestli mám štěstí v práci, tak ho nemám v lásce a myslím, že vztah buď funguje, nebo nefunguje, a jakmile se začíná slepovat, tak nic, a já jsem zdárný příklad, že nic,” dodala se smíchem.

Eva Leinweberová manželský pár, který ve filmu Kruz manželské touhy hraje spolu s Josefem Poláškem, připodobnila k rodině Homolkových Foto: Logline/Cinemart.cz

Komedie Kurz manželské touhy, která volně navazuje na předcházející Bajgarův snímek Teorie tygra, se snaží ukázat cesty, jak v často komplikovaném manželství žít.

„Po prvním filmu lidé říkali, že odcházeli s tím, že jak je to komedie, tak si mohli své problémy rozvykládat v dobrým a v určitým humoru. Takže chci, aby tomto filmu odcházeli z kina uvolnění a mohli si říct, jak to spolu chtějí mít, aby to nedopadlo jak ve filmu,” přiblížil režisér Radek Bajgar.

Pro Šárku Vaculíkovou, která si ve filmu zahrála žárlivou postavu Lucii, se jednalo o její první manželskou roli. Herečka Novinkám přiznala, že se svou filmovou postavou nemá mnoho společného.

„Moje postava je hodně odlišná ode mě. Je opravdu velmi žárlivá a já se snažím ve svém životě se žárlivosti vyhýbat, protože mi přijde, že člověk tím nejvíc trpí sám a nadělá tím víc škody než užitku. Ale to, co se svým způsobem Lucie naučí, to už aplikuji ve svém životě,” uvedla.

Roli ve filmu Kurz manželské touhy si zahrál i Jiří Bartoška Foto: Logline/Cinemart.cz

Její herecká kolegyně Petra Nesvačilová pak doplnila, že ve svém soukromém životě aplikuje filmovou tezi, že vztah dokáže zachránit pohled do očí a objímání. „U mě rozhodně objímání umí vyřešit partnerskou krizi. Bylo to aplikováno vždy, takže v tomhle jsem měla štěstí. Náruč je úžasná věc a mám to ráda, prostě jsem mazel,” přiznala Nesvačilová.