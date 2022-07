Sommerová: Kocáb je hodný člověk a při natáčení dělal psí kusy

„Michal byl prvním nejaktivnějším iniciátorem odsunu vojsk, to bylo něco úchvatného, kdyby se to neudělalo hned, bůhví jak by to dopadlo,“ řekla Sommerová. „Navíc je velmi kreativní a při natáčení přinášel nápady a dělal psí kusy.“

„Kladl jsem si otázku, jestli si to zasloužím. Byl jsem poctěn, navíc Olga Sommerová je věhlasná režisérka. Řekl jsem si, že pro to musím udělat maximum,“ uvedl Kocáb.

„Měli jsme trio s Jiřím Stivínem a Ondrou Soukupem. Ten Jirka už byl tehdy slavný a významný. On nás dostal do situace, kdy jsme měli koncert v Maďarsku a já se ptám, v čem to budeme hrát. On řekl: v trenýrkách... To byly nervy a škola ohněm.“