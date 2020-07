Režisér Šimon Šafránek: Má smysl pro humor a nejraději skládá písničky

Když jsme dokončovali můj předchozí dokument King Skate, seděli jsme jednou s producenty v jejich společnosti Negativ a producentka Kateřina Černá se zmínila, že uvažují o dokumentu o Mekym a hledají režiséra. A já jsem hned řekl, že by mě to zajímalo. Mimo jiné mě lákala právě možnost prožít nějaký čas jen s jedním hrdinou, soustředit se na jeden portrét. Když se pak Meky přijel na King Skate podívat na karlovarský festival, líbilo se mu, jak je film nahlas – a domluvili jsme se.

Nejdřív jsem si přečetl knížku Zblízka, kterou o Mekym napsal Jan Vedral, a pak jsem se začal zabývat tím, jak zpracovat celý jeho dosavadní život, jak dostat do osmdesátiminutového filmu čtyřicet let slávy.

Zajímalo mě, kdo on je vlastně zač, když je slavný už tak dlouho, což se zdaleka nepodaří každému. A tak jsem se postupně dostal i k řadě dramatických mezníků v jeho životě. V mládí mu zemřel bratr, který byl jeho velkým vzorem a možná tehdy i nejbližším člověkem. Zažil rozvod a trápilo ho to stejně jako to, že se dost nestaral o malou dceru, protože zkrátka věčně nebyl doma. Tak jsem ho začal víc a víc poznávat.

Především to, že Meky jako profesionál volil cesty, které byly složité a proti rozumu. Když vyhrál ve dvaaosmdesátém roce Zlatého slavíka, byla to fenomenální záležitost, protože porazil Karla Gotta! A místo, aby si ten grandiózní úspěch hýčkal a pokračoval dál v tom takzvaně inteligentním popu, začali s Lacem Lučeničem dělat elektronickou hudbu.

Úplně změnil image, zahodil brejličky, začal psát mnohem temnější písničky – například Do člunu mi stále teče voda. Myslím, že být schopen na vrcholu popularity takhle úplně změnit hru, není samo sebou, a to mě zajímalo.

Nemám rád ve filmech mluvící hlavy, líbí se mi obrazová řeč, gesta, koláž, obdivuji způsob, jakým točí dokumenty Asif Kapadia (např. Diego Maradona – pozn. red.). A tady bylo materiálů opravdu hodně. Z České a Slovenské televize i z jeho soukromého archivu. Takže jen do střižny jsme si se střihačem Šimonem Hájkem přinesli asi 100 hodin, přičemž já jsem toho viděl ještě mnohem víc. A byly tam zajímavé věci, zjistil jsem například, že na Slovensku točili v osmdesátých letech publicistické pořady podstatně nápaditěji než v Česku. S těmi 100 hodinami jsme pak pracovali, šli hlavně po emocích, po symbolice. Na to je Šimon Hájek fantastický, odvedl na filmu ohromné množství práce.

My jsme na začátku natočili s Mekym hlavní rozhovor. Strávili jsme spolu tři dny a já jsem si po tom prvním uvědomil, že on o té kameře moc dobře ví. Což jsem nechtěl. Proto jsem řekl kameramanovi Martinovi Žiaranovi, aby točil pořád, vůbec kameru nevypínal. Že je to jediná šance, aby ji Meky nakonec vnímat přestal. Snad se to i podařilo.