Retrospektivní výstava ukazuje plakáty a katalogy festivalu

Zahájení výstavy Play it again v Galerii umění v Karlových Varech. Foto: Rudolf Voleman, Právo

Zahájení výstavy Play it again v Galerii umění v Karlových Varech. Foto: Rudolf Voleman, Právo

Zahájení výstavy Play it again v Galerii umění v Karlových Varech. Foto: Rudolf Voleman, Právo

Součástí doprovodných akcí 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech je rovněž výstava v karlovarské galerii umění nazvaná Play it again. Jedná se o retrospektivní výstavu, která nabízí návštěvníkům ukázky plakátů, katalogů a dalších tiskovin a předmětů spojených s MMF za posledních dvacet osm let.