RECENZE: Naštvaná kolumbijská máma proti armádě

Amparo je obyčejná chudá kolumbijská máma. Jejího syna na ulici seberou vojáci a donutí ho vstoupit do armády, navíc má sloužit ve velmi nebezpečné oblasti. Když se to Amparo dozví, vydává se do boje - bez peněz, zbraní či známostí. Má jen svou odvahu a nemá co ztratit.