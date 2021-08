RECENZE: Ananda. V Indii mnozí hledají, ale málokdo nachází

Autor prochází krajem, setkává se s guru i s turisty a hraje si s místními dětmi ve škole. V levném hostelu pak komentuje osazenstvo. Prý falešní mystikové, falešní chudáci, prostě západní turisti. Ale Deffenu se tak chytá do vlastní pasti. Stylizuje se do něčeho vyššího, přitom je stejný. Je snad indickým mudrcem? Je Siddharthou, který opouští věci pozemské a odchází do bezdomoví? Ne, je to taky turista.