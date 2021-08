Primátorku i hejtmana zajímá Atlas ptáků

„V kině jsem ještě nebyla, ale chystám se na Atlas ptáků s panem Donutilem,“ uvedla Pfeffer Ferklová, která by šla do kina častěji, ale pracovní povinnosti jí to zatím během festivalu neumožňovaly.

„Na film Atlas ptáků mám dobré ohlasy od lidí, kteří na něm již byli. Říkali, že je to film, který by se mi asi mohl líbit. Jsem na něj zvědavá,“ doplnila primátorka k výběru filmu. Pfeffer Ferklová se účastnila některých doprovodných akcí.

„Byla jsem na Mattoni Grand Drinku, který se tu po mnoha letech konal u Vřídla, tedy na prostranství u kolonády,“ prozradila primátorka. „Bylo to moc pěkné a pak jsem tam byla také, když tam vystupoval Tomáš Klus,“ poznamenala s tím, že se chystá na módní přehlídky Beáty Rajské.

„Znám ji z minulosti, protože jsem byla na jejích některých módních přehlídkách, a ta její móda se mi líbí, takže se jdu podívat, co ona chystá, a co je trendy. Jako ženskou mě to prostě zajímá,“ konstatovala s tím, že Michaela Cainea viděla při zahajovacím ceremoniálu.

Miroslav Donutil ve filmu Atlas ptáků (2021) Foto: KVIFF

„V kině jsem již byl na letošním ročníku festivalu, včera jsem byl a chystám se i dnes. Chodit do kina se chystám, co mi budou síly stačit,“ uvedl Kulhánek, který kvůli outdoorové dovolené v Gruzii ale nestihl první dny festivalu. „Vzhledem k tomu, že je letos termín festivalu posunutý na srpen, tak mi to koliduje s mými povinnostmi, takže trochu vynechávám doprovodné akce a koncentruji se na kinosál,“ pokračoval.

Primátorka Pfeffer Ferklová s Julianne Mooreovou a jejím manželem Bartem Freundlichem na snímku z 54. ročníku. Foto: Rudolf Voleman, Právo

„Viděl jsem soutěžní britský film Bod varu ve Velkém sále Thermalu. Byl to velmi netradičně zpracovaný snímek, protože se jednalo o jeden dlouhý záběr, řekněme s velmi emotivní atmosférou, z restaurace, kde se dohadují o tom, co budou každý den vařit a mělo to velmi vypointované scény. Velmi zajímavý film,“ popisoval Kulhánek, který je vášnivým filmovým divákem.

Aby ne, když je jedním ze tří členů výboru zapsaného spolku Filmového klubu Karlovy Vary a koníčku se věnuje přes dvacet let. Ten provozuje filmový klub, který každý čtvrtek promítá filmové lahůdky v kině Drahomíra v karlovarské městské části dolní Drahovice.