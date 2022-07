Pokud vůbec bude na festivalu pršet, tak jen málo

Zatímco ještě v pátek to vypadalo, že by se s nástupem nového týdne mohly přihnat do festivalových Karlových Varů větší deště a bouřky, čerstvé předpovědi to vyvrací. Pokud pršet někde bude, tak jen krátce a v malé intenzitě. Baťůžkáři ve stanech v areálu Rolava tak nemusejí mít obavy, že je déšť vyplaví.