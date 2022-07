Není herec, patří ale k největším hvězdám karlovarského festivalu. Pokladač mikrofonu do Varů jezdí už skoro 50 let

Se železnou pravidelností chodí před promítáním ve Velkém sále Thermalu na jeviště položit mikrofon. A kolikrát za to sklidí potlesk větší než kdejaká zahraniční delegace. I když není herec, patří Petr Folprecht mezi největší hvězdy karlovarského filmového festivalu. Technik festivalu, který jinak pracuje jako advokát, do Karlových Varů jezdí už téměř 50 let a k mikrofonu by dojel i na vozíku.