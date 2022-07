Martha Issová hraje autistku v komedii Buko

Film Alice Nellis vypráví o Jarmile, která přijde o muže a musí rozhodnout, zda zbytek života už jen trpělivě přečká, nebo se vzepře a vrhne se do dobrodružství s nejistým koncem.

Navzdory dobře míněným radám svých dospělých dětí si zvolí druhou možnost. Tou je život na chalupě v romantické divočině uprostřed Máchova kraje, kde to měl rád především její muž.

Ten jí navíc v závěti odkázal vysloužilého cirkusového koně Buka, což na první pohled vypadá jako drsný vtip, protože Jarmila se koní bojí. S pomocí sousedů se rozhodne vzniklé situaci postavit čelem.

„Kůň je speciální zvíře. Není to tak, že si sedneme doma a já mu vysvětlím motivace, museli jsme ho připravovat, odvezli jsme ho na místo, kde se bude točit a ukazovali, co se bude dít. Strašili jsme ho světly a stojany,“ popsala režisérka Alice Nellis.

„Nikdo z těch lidí, co tam hraje, není koňák. Anička Cónová, která hraje hlavní roli, jede ve filmu na koni poprvé,“ dodala.

Issová a kůň

Martha Issová hraje dívku Terezu, která pracuje v knihovně a je autistka: „Tereza má poruchu autistického spektra, konkrétně Aspergerův syndrom. Odstěhovala se na vesnici s maminkou, kterou hraje moje maminka.“

„Je to lehce náročné. I když moje postava je celkem sociálně zdatná, ta maminka je unavená... Asperger umožňuje člověku velkou koncentraci na jednu věc, tak se člověk dostává do hloubek, do jakých se běžný člověk nemůže dostat. Někdy je to náročné pro ty lidi okolo,“ uvedla Issová.

Buko - film Alice Nellis se představil na 56. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 7. července 2022. Na snímku herečka Martha Issová. Foto: Milan Malíček, Právo

„Kůň vycítí faleš nebo předstírání, takže když k němu přitupujete tak, že to máte na háku a jste vnitřně nejistý, tak kůň reaguje na ten skutečný pocit. To vyžaduje, aby člověk odhodil veškerý balast a přetvářku. Bylo potřeba, abych skrze skutečné pocity dovedla koně Láďu, aby dělal to, co potřebuju. Láďa mě ale neposlouchal.“

„Martha trochu kecá,“ odporovala Nellis. „To, co jsme po ní chtěli, je i pro skutečného horsemana hrozně náročná věc. Je otázka, zda to vůbec jde zahrát. Nakonec se to povedlo.“