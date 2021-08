KVIFF: Vezměte si lístek, vyberte nejlepší film

Ohodnotit film je jednoduché. Platí podobný systém jako ve škole.: 1 – výborný, 2 – dobrý, 3 – průměrný, 4 – slabý. Hlasující v místě známky lístek jednoduše natrhne. Následně ho odevzdá hosteskám, které u sálů stávají, případně ho vhodí do hlasovací schránky. Odtud pak v noci všechny hlasy putují do hotelu Thermal, kde se denně sčítají.

Divácká cena Práva patří mezi nejsledovanější ocenění v rámci festivalu. A to především proto, že dává jasný signál distributorům, co by následně mohlo uspět v kinech. Do výběru jsou na festivalu automaticky zařazené všechny filmy s výjimkou těch krátkých, která se tu promítají a vznikly v letech 2020 či 2021.