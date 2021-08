Karel Roden: Jediní, kdo mají právo soudit film, jsou diváci

„Primárně to asi komedie je, ale mně se na tom líbila ta nadstavba. To, co je ve filmu navíc. Má určité poslání, které má film mít. A je jedno, zda jsem se stal byznysmenem, nebo indiánem,“ uvedl Roden na setkání s novináři s tím, že je zvědavý, co to udělá s „nediváky, kteří se přijdou na Indiána podívat“. Právě diváci totiž „mají jediní právo film soudit“: „Nechci proto nic moc prozrazovat.“