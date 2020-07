Karel Och: Déšť je dobrá záminka jít do kina

Tady Vary jsou jakousi náhradou za letošní zrušený ročník MFF KV. Jak jste vybírali tituly, které nyní běží v kinech?

Jeden z důvodů, proč jsme vůbec udělali Tady Vary, je ten, abychom nějakým způsobem zpracovali námi nakoukané filmy, které jsme vybírali od konce loňského roku. Ten výběr je tedy hotový skoro půl roku.

Do kin se ovšem dostalo „jen“ šestnáct filmů. Proč právě ony?

Jde o výběr, který dostatečně reflektuje vkus karlovarského festivalu – pokud jde o žánrovou pestrost, zároveň jsou to spíše divácké snímky. Záměrně jsme z výběru vynechali závažnější artové snímky, které bývají pro leckoho spíš jakousi výzvou. Chceme, aby diváci, kteří doposud v Karlových Varech nebyli, viděli v rámce Tady Vary náš vkus, pochopili ho.

Láska v nejkřehčí podobě, zábava a výlet na jih Francie: to nabízí francouzský snímek Na palubu! Bude uveden v rámci akce Tady Vary. Foto: KVIFF

MFF KV má několik sekcí a hlavní soutěž. Kolik ze zmíněných filmů původně mířilo do hlavní soutěže?

Do hlavní soutěže? To by nešel asi žádný kus. Záměrně jsme se zaměřili na filmy, kterým jsme se touhle formou snažili pomoc, aby nezapadly. Své projekce totiž odstartovaly většinou na festivalech závěrem loňského roku nebo na začátku toho letošního. Pak přišel koronavirus, všechna opatření kolem něj... Filmaři, tvůrci jsou poměrně frustrovaní z toho, že si odbyli premiéru na berlínském festivalu, ale pak jejich práci nikdo neviděl. My se snažíme v rámci současné akce jejich život prodloužit.

Ve výběru je i jeden český dokument, a to Meky. Ten ještě v kinech zatím nebyl.

Ano, bude mít teprve svou premiéru. Do výběru Tady Vary jsme ho vybrali proto, že je ukázkou skvělé filmařiny Šimona Šafránka. Je to navíc letní film, ovšem dojemný, pro širokou veřejnost zajímavý. Navíc Miroslav Žbirka je navíc legenda, kterou netřeba představovat. Má řadu fanoušků.

Trailer k filmu Proxima Video: Aerofilms

Kolik filmů z Tady Vary půjde posléze do běžné distribuce?

KVIFF Distribution, což je label, který má festival s Českou televizí a s Aerofilms, uvede zahajovací snímek Než skončí léto a francouzskou Proximu. Artcam Films zase nabídne francouzskou komedii Na palubu! A Bonton toho zmíněného Mekyho.

Co se stane s těmi zbylými filmy, které měly být letos uvedené, a nevešly se do červencového výběru?

Část z nich promítneme v rámci 54 ½ MFF mezi 18. a 21. listopadem přímo ve Varech. Půjde o třicet filmů. Dá se obecně říci, že v červenci jsme vyjeli, jezdíme za diváky po republice, v listopadu zase očekáváme, doufáme v to, že se oni vrátí za námi. Nepůjde o standardní festival, ale bude určitě zajímavý.

Vynechme možnou druhou vlnu koronaviru, ale co počasí. Nebojíte se, že tamní sály budou v listopadu (polo)prázdné?

Pršet asi bude, ale déšť je přece dobrá záminka jít do kina... Jinak víme, že je to velká změna. Festival běží v letních měsících od sklonku 40. let. Takže si rádi vyzkoušíme, co se stane na podzim. Termín jsme zvolili záměrně, protože je tak nějak na půl mezi Tady Vary a 55. ročníkem MFF KV v roce 2021.

Tady Vary Video: KVIFF

Uspořádáním 54 ½ MFF jsme ještě letos děkujeme našim fanouškům za trpělivost. Má jít také o jakési naše díky našimi sponzorům, partnerům, bez nichž bychom festival nikdy neudělali. Sami jsme zvědaví, kolik lidí do Varů přijede. Budeme jim nabízet i speciální balíčky ubytování a vstupenek do kina, aby jich bylo co nejvíce. Zatím plánujeme hrát ve čtyřech kinech, ale jsme flexibilní, můžeme projekce i přidávat, bude-li třeba.

Vrátíme se k akci Tady Vary. Festivalové delegace jedou za diváky napříč republikou. Do kolika míst delegace vůbec dorazí?