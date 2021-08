Je těžké poznat, kdy mají pravdu ti druzí, říká autor Podezření Štěpán Hulík

Nejdříve jsem si říkal, jaké to je, když jste obviněni ze zločinu a nemáte důkazy, jak svou nevinu prokázat. Je to šíleně složitá existenciální situace. Z toho jsem vycházel. Viděl jsme spoustu reálných případů ze zdravotnictví. Ta vina se velice těžce dokazuje. Je to postavené na svědectvích a znaleckých posudcích.

Nemusí. To je na tvorbě těžké. Umět to poznat. Potkal jsem třeba Angnieszku Holland a lidé, kteří to dotáhli daleko, mají nějakou vnitřní sebejistotu a neskáčou po všem, co okolí nabídne, ale zároveň jsou okolí otevření. Agnieszka nám taky někdy vynadala, že jsme hloupá mládež, ale druhý den přišla a stejně o tom přemýšlela. Někdo se zbytečně zakutá ve své jámě a je neochotný přijmout jinou pravdu. Pro tvůrce je to začátek konce.