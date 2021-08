Festivalový řezník připravuje maso pro filmové hvězdy už třicet let

„Bývalo za starého režimu povinností, že z každého lázeňského domu a sanatoria státních lázní musel po dobu festivalu jeden kuchař nastoupit do Thermalu, aby to tady zvládali, takže jsem sice posledních dvanáct let v Thermalu, ale prakticky jsem tu maso připravoval i dávno předtím,“ vzpomínal s tím, že s malými přestávkami pracoval v nejrůznějších gastro provozech lázeňských domů nebo restaurací a jídelen hned po absolvování školy.

„Na žádné filmové hvězdy není čas,“ prozradil řezník, který za půl roku oslaví šedesáté narozeniny. „Já s nimi v provozu vlastně vůbec nepřijdu do styku. Dostaneme zadání, my podle toho připravíme maso, kolegové jej zpracují a do styku s filmovými hvězdami se tak dostanou spíše servírky než my, lidé z provozu,“ konstatoval.