Festival nabízí Filmovou lenošku

„Letos jsem doprovodnou akci nazvala zcela jednoduše Filmová lenoška,“ uvedl Bergerová, která akce s karlovarských výtvarníků v rámci festivalu pořádá již řadu let. Vloni se vyráběly festivalové kravaty z filmových pásů.

Podobně je tomu tak i letos, i když v jiné formě, tedy v podobě fotografie na Filmové lenošce. „Lenošku už mám dlouho a je to pro mě tak trochu kousek nebe,“ popisovala Bergerová. „Lenoška je petrolejově modrá a k ní je připraveno petrolejové pozadí, takže je to jakési snové prostředí, které jsem si vždy přála vytvořit,“ pokračovala.

Pokud příchozí nemá fotoaparát, lze to jednoduše vyřešit. „Fotíme pak na jejich vlastní fotoaparát tak, aby mohli obratem fotografie zveřejňovat na sociálních sítích, až si proberou, kde jim to sluší a kde ne,“ konstatovala Bergerová s tím, že na místě je k dispozici i focení na profesionální zrcadlovku, které se ale provádí pouze se svolením zájemce.

„To je základní věc, protože lidé se mají hlavně pobavit, a to napříč svými politickými názory,“ uzavřela s tím, že Filmová lenoška je v provozu oba sváteční dny, tedy od úterý 5. do středy 6. července od dvanácti do čtyř hodin odpoledne.