Český barman Jan Šebek získal na světové soutěži v míchání nealko drinků třetí místo

„Mattoni Grand Drink je jediná celosvětová soutěž v míchání nealko koktejlů, která má už třiadvacetiletou tradici a letos je to už deset let od zařazení mezi světové soutěže, takže je to mistrovství světa, na které je těžké se dostat. Pro účastníky je to obrovská prestiž zde být,“ vysvětlil Novinkám Aleš Svojanovský, prezident České barmanské asociace s tím, že letošních finalistů bylo 18.