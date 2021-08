Češi bodují u diváků karlovarských kinosálů

Do rozhodování o tom, který snímek získá prestižní Diváckou cenu Práva, se může zapojit každý z diváků festivalových projekcí.

Ti před vstupem do sálu dostanou hlasovací lístek, na kterém po zhlédnutí projekce podle spokojenosti zatrhnou své hodnocení na škále od 1 do 4. Jednička je nejlepší. Lístek následně při odchodu z kina odevzdají hosteskám či ho vhodí do hlasovací schránky.