Bolek Polívka: Bartoškovi jsem řekl, že ta cena smrdí protekcí, ale mýlil jsem se

Za svůj život jste získal už mnoho cen. Co pro vás znamená tahle cena oproti jiným, které už vlastníte?

Tohle je takové bilancující, že se člověk ohlíží a po tom karambolu se dívá do zpětného zrcátka. A člověk tam vidí, co tam bylo předtím, co spáchal.

Film Zapomenuté světlo byl představen na 56. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 8. července 2022. Na snímku režisér Vladimír Michálek, herci: Veronika Žilková a Bolek Polívka. Foto: Milan Malíček, Právo

A tak Jirkovi říkám: Jiříku, trošičku to smrdí protekcí - kamarád kamarádovi...

Zapomenuté světlo šlo do kin v roce 1996. Film Vladimíra Michálka je dnes již klasikou. Výjimečné herecké výkony v něm převedli jak Bolek Polívka, tak Veronika Žilková. Foto: Stanislav Tůma

A on mi říká: Tak se podívej, vole, co jsi udělal, a potom mluv tady o tomhle. A když se člověk na to potom fakt podívá, tak říká, že je to úctyhodné. A opravme to slovo - je to cenyhodné.

Za svůj život jste toho ztvárnil opravdu mnoho. Je ještě něco, co jste neztvárnil a toužíte, chcete si ještě zahrát?

Určitě ano, teď budu zrovna hrát to, co se mi moc líbí. Scénář Bohdana Slámy a tam budu hrát takového zlostného dědka...

Film Zapomenuté světlo byl představen na 56. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 8. července 2022. Na snímku Veronika Žilková a Kordula Stropnická. Foto: Milan Malíček, Právo

Toho už jste hrál...

Kde?

Cesta z lesa, města...

To nee, tenhle bude ještě oholenější o jakékoliv optimistické naděje...

Když jste tehdy jako dítě stál s tatínkem na jevišti ochotnického divadla a „zdobil jste“, dokázal jste si tehdy představit, že jednou budete dobývat ty prkna, co znamenají svět? Měl jste takovou vizí a doufal jste, že jednou budete jedna z největších hvězd?

No já jsem rád, že jsem chlouba vizovského ochotnictva.

Bolek Polívka Foto: Milan Malíček, Právo

Nepřál jste si víc?