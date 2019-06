Lenka Hloušková, Novinky

Kousek festivalové atmosféry a pestrého karlovarského programu divákům po celé republice zprostředkují během léta ve více než třiceti kinech tři rozliční zástupci letošního nesoutěžního programu.

Konkrétně půjde o: nový dokumentární portrét Asifa Kapadii o nejslavnějším fotbalistovi všech dob Diego Maradona, který se dostal k 500 hodinách dosud nezveřejněných záběrů ze života kontroverzní legendy, pak režijní debut herce Jonaha Hilla popisující na základě jednoho života události americké nezávislé, skejťácké scény Devadesátky (Mid 90s) a na konec ve výběru nechybí napínavé islandské drama z festivalu v Cannes Bílý, bílý den (A White, White Day).

Hledáte možný divácky hit na letošní léto? Může jím být nový dokumentární portrét Asifa Kapadii (Senna, Amy) o nejslavnějším fotbalistovi všech dob Diego Maradona.

„Letošní výběr filmů je skutečně exkluzivní a patří k tomu nejlepšímu, co bude před uvedením do českých kin prezentováno na karlovarském festivalu. Režiséři všech tří snímků jsou počítáni mezi současné nejobdivovanější světové tvůrce a my jsme poctěni, že můžeme jejich počiny propagovat i po zbytek roku,“ komentuje program umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.

Začátek 8. července



Znělku k akci namluvil tradiční moderátor MFF KV herec Marek Eben.

Čtvrtý ročník Varů ve vašem kině začne v pondělí 8. července 2019.Vybrané kusy se dostávají do distribuce pod hlavičkou labelu KVIFF Distribution, ve kterém se spojují aktivity MFF Karlovy Vary, České televize a Aerofilms.

