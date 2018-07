Lenka Hloušková, Lucie Sieglová, Novinky

Snímek publiku uvedl následovně: „Díky, že jste přišli a díky festivalu, že Tuláka promítá. Ten film je pro mě opravdu speciální, scénář k němu mě okamžitě oslovil a věděl jsem, že ho chci točit. O tu roli jsem vážně bojoval,“ řekl s tím, že šlo o naprostý protiklad než to, co dělal do té doby.

Pokračoval, že kvůli roli v Tulákovi prošel u režiséra doma tříhodinovým a posléze dalším čtyřhodinovým konkurzem. A myslel si tak, že ji má takzvaně v kapse.

Hvězda dorazila. Robert Pattinson přijel k Městskému divadlu v Karlových Varech.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

„Pak jsem zjistil, že ostatní procházeli tím samým,” doplnil s tím, že do budoucna plánuje hrát především v nekomerčních projektech. A to, ač - jak přiznal - Tuláka příliš diváků ve světě zatím nevidělo.

Pattinsona vyprovodil z jeviště dlouhý, nadšený potlesk. S diváky v zádech si z jeviště udělal také snímek.

Robert Pattinson si udělal fotku se zaplněným divadlem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Ve Varech uvedl film Tulák.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Netradiční western



„Guy Pearce a Robert Pattinson hrají ve futuristickém westernu z nepříliš vzdálených časů, kdy po kolapsu ekonomiky lidem mnoho nezbylo. Když bývalému vojákovi Erikovi ukradnou i poslední majetek, rozhodne se, že to nenechá jen tak. Před úspěšným uvedením v domovské Austrálii byl snímek představen v programu festivalu v Cannes,” popisuje snímek oficiální web festivalu kviff.com.

Láska, která se liší od normálu, to je příběh dívky Belly Swanové a upíra Edwarda Cullena ze ságy Stmívání (na snímku jejich filmoví představitelé Kristen Stewartová a Robert Pattinson).

FOTO: Profimedia.cz

Hvězda ságy Stmívání Pattinson převezme následně v podvečer na závěrečném ceremoniálu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary Jiřího Bartošky.