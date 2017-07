Ve Varech je Thurmanová od čtvrtka, o den později, tedy v pátek během slavnostního zahajovacího ceremoniálu si z rukou Jiřího Bartošky převzala Cenu prezidenta festivalu MFF KV. [celá zpráva]

Thurmanová přebrala cenu z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky

FOTO: Petr Horník, Právo

Poděkovala nejen jemu, ale i publiku, divákům, díky nimž a pro ně může dělat práci, kterou miluje.

Děkovala i v letňáku. „Dobrý večer, děkuju všem, že jste přišli. Je pro mě veliká čest, že zde můžu tento film, na kterém jsem před 14 lety tak tvrdě pracovala, uvést. Doufám, že si ho užijete,“ řekla fanouškům a krátce zavzpomínala na natáčení filmu.

„Málem jsem zapomněla, že původně to byl scénář o 120 stranách a měl to být jeden film. Možná i 160 stran, možná už si to nepamatuji přesně. Začali jsme natáčet, pokračovali jsme dlouho. A epizoda, kterou teď uvidíte, to mělo být jen pár stran, ale nakonec z toho byl celý první film,“ uvedla herečka, přidala dík za dobré počasí a do publika poslala vzdušný polibek.

Uma Thurmanová uvedla v karlovarském letním kině film Kill Bill

FOTO: Petr Horník, Právo

Thurmanová v jedné ze svých nejslavnějších rolí Nevěsty ve filmu Kill Bill

FOTO: KVIFF