Zpěv kozla. Sloupek Michala Šandy nad novou sbírkou Víta Slívy

Kdyby to šlo: Bože můj, prosím tě, kdyby to šlo: / popouštěj čas pomaleji. // Rychlostí na druhou narůstá zlo. // V tepnách rány kladiv znějí, / kovadlina jsou mé kosti, // čerti se tahají o dmychadlo. // Všechno zchladne ve věčnosti. // Popouštěj pomalu, / kdyby to šlo.