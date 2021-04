Vychází nový Salon: Následky havárie v Černobylu a filmy nominované na Oscara

● Esej Valentiny Podlesné a Boba Kuříka o následcích havárie černobylské jaderné elektrárny (nejen) očima těch, kteří před nimi utekli do Česka; co nám příběhy environmentálních migrantů říkají o průmyslových haváriích, o zamořené planetě , o nás?

● Osm glos Kláry Vlasákové o osmi snímcích nominovaných na Oscara za nejlepší film: Země nomádů, The Father, Sound of Metal, Judas and the Black Messiah, Chicagský tribunál, Nadějná mladá žena, Mank a Minari