Vychází nový Salon: Film Havel jako kramářská píseň a rozhovor o našich čím dál rychlejších životech

● Recenzi Petra Fischera na snímek Havel režiséra Slávka Horáka ; podle Fischera to není ani životopisný film, ani autentická filmová rekonstrukce, ani cesta do hlubin myslitele – jde hlavně o anekdotické vyprávění o jedné ikoně

● Rozhovor se sociologem Filipem Vostalem o našich čím dál rychlejších životech, o tom, co s sebou může nést případné zpomalení a jak by do našich společností mohl promluvit základní nepodmíněný příjem