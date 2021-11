Vychází nový Salon: Dějiny průmyslu v českých zemích i „ubývání státu“ na venkově

● Rozhovor s novinářem Vratislavem Dostálem nad jeho knihou Česká jízda; co autor při svém „reportážním road tripu“ po tuzemském venkově zjistil o voličích Babiše a Zemana, jak v menších obcích vypadá „ubývání státu“ a co by v tomto směru měla podniknout nastupující vláda?