Viníka bychom měli. Sloupek Saši Uhlové

Jenže všechno je malinko složitější. Předně není pravda, že by požár vznikl v bezzásahové zóně, naopak vznikl v místě, kde je starý dobrý normální uklizený les. Požáry v lesích se šíří zpočátku hlavně suchým spadaným jehličím a dalšími vrstvami půdy, do korun stromů přeskočí až později, a zvlášť náchylné k usychání a následnému hoření jsou naše oblíbené uklizené a uklidňující smrkové monokultury.

Nemohou ani za to, jak moc je jaderná energie drahá, anebo za to, že pořád nelze říct, že by byla stoprocentně bezpečná nebo že bychom měli vyřešené, co s jaderným odpadem.

Možná by bylo upřímnější si říct, že svět sice věděl desítky let o tom, že není právě chytré pokračovat ve spalování fosilních paliv, ale nedělalo se s tím vlastně nic. A že tváří v tvář klimatické i ekonomické krizi je označování ekologů za viníky, když na problémy desítky let upozorňovali, to nejhloupější, co můžeme dělat. Bez sebereflexe a skutečné analýzy našich problémů se z nich totiž jen tak nedostaneme.