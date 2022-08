Více než režim ho zasáhlo stárnutí. Šárka Gmiterková vydala knihu o Oldřichu Novém

K dispozici máme propagaci, kam spadají oficiální materiály, které pomáhají budovat povědomí o herci tak, jak si on sám či filmový výrobce představuje.

K dispozici máme samozřejmě samotné filmy a do úvahy bereme i kritiku a komentáře, včetně biografií a memoárů. Právě ty umožňují zkoumat také posmrtný obraz hvězdy – například Marilyn Monroeová s námi takto žije dosud, byť zemřela roku 1962.

Oldřich Nový byl pro mě ztělesněním prvorepublikové elegance. Mám ho ráda i pro jeho lidský rozměr, pro hodnoty, které zastával. Příkladem může být válečná epizoda, kdy se Nový navzdory nacistickému nátlaku odmítl rozvést se svou židovskou manželkou a žil s ní až do konce života. Během výzkumu jsem narazila též na některé jeho řekněme negativní stránky – workoholismus a asi i určité skrblictví –, ale z archivů na mě za celou dobu nevypadlo nic, co by změnilo můj původní pozitivní náhled na něj.