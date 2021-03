Věčně menšinou v opozici. Historička Adéla Gjuričová o českém vztahu k politice a institucím

Ono zařazení romských aktivistů na kandidátku Občanského fóra pak bylo vedeno primárně antikomunistickými představami: Když komunisté uměli Romy pouze vytlačovat na sídliště, my jim dáme politický prostor! Vedení Občanského fóra si přitom neuvědomovalo, že také v socialistických parlamentech seděla spousta Romů, jakkoli tam nevystupovali s žádnými romskými tématy a požadavky. Podobně jako nezastávaly žádnou konfliktní ženskou agendu komunistické poslankyně, ačkoli v osmdesátých letech tvořily třetinu poslaneckého sboru. Do porevolučních, svobodně volených parlamentů se žen najednou dostávalo jen deset i méně procent.

Zkazili jsme, co jsme mohli, říká třicet let po Listopadu bývalý disident Jan Urban

V devadesátých letech byla apolitičnost vykládána jako pozůstatek minulého režimu, kdy se lidé nechtěli podílet na komunisty ovládané politice. Disidenti v různých zemích také rozvíjeli úvahy o nepolitickém prostoru nadaném politickou silou, u nás to nejpůsobivěji zformuloval Václav Havel v Moci bezmocných. Česká antipolitická tradice je ale mnohem delší. Sociolog Miloš Havelka ji spojil už s utvářením moderního českého národa v 19. století. Česká společnost tehdy neměla mocnou politickou nebo ekonomickou elitu, a proto ji nahrazovala aspiracemi kupříkladu kulturních vrstev. Masaryk toto rozvíjel, když říkal, že česká politika má vyrůstat z hodnot slušnosti, vzdělání, kultivovanosti. Něco z toho si s sebou neseme do dneška.

Tesař divadelnost používá hned v několika smyslech. Vedle jím kritizované teatrální reakce na politické krize mluví také o sugesci hromadného divadelního prožitku během krizí. A je pravda, že český typ vzpomínání na velké události, smutné i vítězné, je až podmanivě společný. Čímž ovšem nepřipouští odlišný prožitek ani analytický přístup. Když se sama v debatách organizovaných třeba k výročí sametové revoluce snažím nabídnout jiný, možná trochu provokativní pohled, reakce jsou naprosto odmítavé. Je v tom asi ona tesařovská sugesce skupinového prožitku, který se vždy 17. listopadu opakovaně a stále stejně vyvolává, a to i pro ty, co revoluci nezažili.

Určitě ano. V západní Evropě pronikala psychoterapie už po válce a silně potom od šedesátých let i do jiných než zdravotních sfér. U nás se takové terapeutické osobní zdokonalování až do revoluce dělo v dost malé míře, ale pak nastal obrovský boom. Z překotného přijetí komerčních psychoterapeutických trendů nicméně trochu vypadl původní smysl, jenž zde přitom měl tradici – to, že jde o pomoc při potížích, ať už osobních psychických, nebo vztahových.