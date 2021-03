Toho i toho je mnoho… Václav Bělohradský vzpomíná na Jana Vodňanského

Pozitivismus, naivní realismus, ukolébavý iluzionismus v literatuře, to jsou prostředky, kterými se sanoval úvěr slova a „upevňovala víra v jeho reálnou hodnotu“.

V českém kontextu nezbývá než uznat, že to byl velký výkon Zdeňka Nejedlého, který masivně recykloval obrozenecký ukolébavý iluzionismus Tyla, Baara a Raise (Pan hrabě si vzal dvakrát vepřové s hráškem, sláva!) či idylickou nacionalizaci rozporného náboženského hnutí u Jiráska a spol. Bylo to v křiklavém rozporu s ideou socialismu, která přece byla jednou z cest k emancipaci mas od slov-gaunerů!

Vinou Nejedlého byl český socialismus groteskním kříšením výrazových prostředků dávno mrtvých; odtud směšná frázovitá tendenčnost socialistického realismu. Proto byla od poloviny padesátých let kritika socialismu především kritikou jazyka, do kterého se u nás vtělil. Několik generací vedlo s mocí spor ne o ideu socialismu, tu by mnoho z nás přijalo, ale o jazyk, kterým byla sdělována.