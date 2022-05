Světlo na konci exitu. Nad albem skupiny Žamboši

Co stojí za úspěchem nenápadné kapely seskupené kolem vsetínského písničkáře Jana Žambocha, napovídá právě loňské album Světlojemy, v němž skupina jistým, a přitom lehkým krokem vychází z tradičně chápaného žánru folku směrem k oblasti, kterou z nedostatku lepších výrazů označujeme slovem alternativa.

Není to oslava tragického hrdinství, vyprávění o mužích se vztahuje k archetypu ženství jako k záchrannému lanu a v písni lze slyšet oslavu znovustvoření, transcendence a shledání, které člověka „naplňuje světlem, až to oslepuje“.

Dýchej je skladba, jakou by mohl napsat Bob Dylan (kdyby uměl česky a měl povědomí o horolezecké expedici Peru 1970) – textařsky a melodicky se Jan Žamboch Dylanově poetice přiblížil možná mimoděk, dylanovské hudební aranžmá už je ovšem bezpochyby záměrné.

Ohraničena těmito dvěma věčnými cestami se rozprostírá krajina Světlojemů. Je prozářená slunnými barvami s občasnou příměsí černé (jako na akvarelu zesnulého vsetínského barda Františka Segrada, který zdobí obal desky). V té krajině se rozjímá o smrti blízkých lidí, o naplněnosti vlastního života, o víře i plynutí času. Vypráví se tu ale taky česko-norský milostný příběh z roku 1968 inspirovaný zážitkem autorovy maminky, a jakoby mimochodem zazní taky parodie na rádiové hity, která by se svou chytlavostí klidně rádiovým hitem mohla stát („Že je to dobrej song? Totální Tahiti! / Ráj ušních bubínků ze stroje na hity“).

K nejpůsobivějším zákoutím v písničkářské krajině Jana Žambocha patří Divočina, zachycující lidské odcizení i zvířecí blízkost, uvěznění i osvobození divokého tvora v nás: „Stojíme v polích a nikdo v koloně neví, v čem to zas vězí / Za okny v řepce bloudí šílenej srnec, hledá exit / (…) / Nikdo si nevšim, že v autě místo tebe najednou sedí plachý zvíře / Co hledá únik z pasti, čichá k prasklinám a každý škvíře / (…) / Po kontaktu s divočinou se lidem může stát zřejmě cokoli / Zelená vlna hlásí pozor, na třicátém pátém kilometru ve směru na Prahu řidič opustil vozidlo a odešel do polí.“