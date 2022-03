Stín Kekule. Sloupek Štefana Švece

Zmocnila se ho láska tak silná, že z ní onemocněl, přestal skoro jíst a celé dny snil jenom o své neznámé. Když se dozvěděl, že jde o Poděbradovu dceru Kateřinu, pochopil marnost svého citu a slabostí klesl na lůžko, na kterém od té doby ležel. Až přesně 365 dnů poté, co spatřil královu dceru v okně, vstal, pečlivě oblékl své vychrtlé tělo do nejlepších šatů a vydal se do Řetězové ulice. Tam zůstal stát pod oknem až do tmy. A zmizel. Od té chvíle ho nikdo neviděl.