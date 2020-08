Sloupek Táni Zabloudilové: Vyléčit se nelze

Po Sedmilhářkách, Jessice Jones, Ostrých předmětech a Neuvěřitelné (poněkud neohrabaný překlad pro Unbelievable) přišel letos zatím nejkomplexnější rozklad tématu sexuálního násilí cílící na generaci mileniálů – v komediálním seriálu Můžu tě zničit (I May Destroy You). Herečka a scenáristka Michaela Coelová, jež si sama prošla znásilněním, v něm s přesvědčivým autorským sebevědomím ukazuje, jak se hned několik postav v různých životních fázích vyrovnává se sexuálním útokem. Do mocenských dynamik vpouští také fakt, že jsou to černoši.

Nejlepším mezi ambiciózními seriály o ženské zkušenosti však zůstává sedm let starý, meditativní i drsně humorný opus oscarové režisérky Jane Campionové Na jezeře (Top of the Lake), který o ženském traumatu vyprávěl léta před #MeToo, usvědčením Harveyho Weinsteina a současnou vlnou zájmu o ženy. Brutálně upřímná Campionová jím vyslovila něco, co si možná pořád neumíme připustit: prožité násilí a trauma je typickou, snad i základní zkušeností žen. Sama sebe tehdy prostřednictvím šedovlasé Holly Hunterové vložila do seriálu coby sarkastickou léčitelku, která má pro traumatizované ženy jediné poselství – „vyléčit“ se nelze.