Sloupek Štefana Švece: Pošťák Prd o covidu

Kovyho znáte ze StarDance. Je to chlapík, který začal kariéru celebrity dlabáním hranatých chodbiček ve videích z Minecraftu. V podstatě digitální sysel. Pak se jal pitvořit v umělohmotných parukách a falešně nazpíval parodii na Despacito. No a tahle osobnost dneska supluje práci novinářů.

Druhou vlnu covidu Kovy nelakuje na černo ani na růžovo, vypočítá vládě její chyby, ale zároveň podporuje věci, které mají zabránit kolapsu zdravotnictví. Varuje před důvěrou v každý bílý plášť, jenž má potřebu do médií sdělit svůj názor, ale do toho brání právo každého říct k tématu, co chce. Netváří se jako vševěd, ale uvádí spoustu informací, přičemž je dokáže předat s takovým vtipem, že si je zapamatujete. Takhle nějak má vypadat zpravodajství pro 21. století. A můžete to pustit babičce i prvňákovi.