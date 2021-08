Sloupek Štefana Švece: Kdo ovládá svět

Kapitalisté (jako další na řadě) udělali ze světa megatrh, ve kterém se všechno dá přepočítat na peníze, včetně zdraví, půdy, pohádek nebo takzvaných lidských zdrojů. To ještě všichni pamatujeme. No a jak vypadá svět dneska?

Pravděpodobně znáte jména Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Ma Chua-tcheng, Robin Li, Larry Page a Sergey Brin, případně i Steve Jobs, ačkoli ten už je mrtvý. Co mají společného? Jsou to nejbohatší lidé na světě, jehož podobu totálně proměnili. A jsou to ajťáci. Převzali řadu rysů svých předchůdců na trůnu dějin – počítají penězi, vyzařují moc od centra k periferii jako slunce, dělají z reality stroj, jen složitější, a dost možná s námi míří k nějaké formě pekla. Každopádně je dobré vědět, že jsou to oni, kdo tvaruje současnost.