Sloupek Saši Uhlové: Rozděleni majetkem

Kolegu jsem ujistila, že určitě, ale že mu to stejně nepomůže, protože má tak nízký příjem a tak malý majetek, že se jistě ocitne , stejně jako já, v ohrožené třídě. Uklidnili jsme se pak tím, že tu naši třídu jen špatně pojmenovali, protože díky silnému sociálnímu kapitálu jsme ohroženi méně než ti, kteří mají vyšší příjem a k tomu třeba hypotéku, ale chybí jim sociální kontakty, takže v případě nějaké nenadálé události mohou spadnout na dno mnohem rychleji než my.

Naše redakce by se nejspíš většinově charakterizovala jako „kreativní třída“ lidí, kteří jsou vzdělaní, šikovní, mají nekonečně sociálních kontaktů, vždy vědí, na koho se obrátit, a chybí jim jen ten zaměstnanecký poměr a slušný příjem. Všichni se živíme porůznu, prací máme vícero, některé placené špatně, další ještě hůř. Ale to, co děláme, děláme rádi a vidíme v tom smysl.

A nakonec jsme se všichni pobavili nad tím, že rozdíl mezi nastupující kosmopolitní třídou a tou ohroženou byl obvykle jen v tom, že část lidí vlastní nějakou tu nemovitost, kterou si ovšem sami nekoupili, ale jen ji podědili, dostali. Jak by si na ni taky mohli nastřádat, když mají příjmy stejně mizerné a nestálé jako my ostatní? Vždyť by jim nikdo hypotéku nedal a za současných cen nemovitostí by ji spláceli ještě v dalším životě.