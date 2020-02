Sloupek Michala Šandy: Manon je Motýl

Musím se přiznat, že s přibývajícím věkem čtu básně méně a méně a v literárních časopisech už je začínám, stejně jako většina lidí, přeskakovat. Na Motýlovu novou sbírku To by se mi líbilo (Malvern 2019) mě při nedávném telefonickém rozhovoru upozornil Ivan Wernisch. Tvrdil, že je to nejlepší věc, co v poslední době četl, a já mu rád dávám za pravdu. Na necelých sto stranách se střídají básně vážné i rozverné, dlouhé i kratinké, a přesto to drží pohromadě a tvoří organický celek.